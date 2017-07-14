В Минске снова открылся визовый центр Испании

В Минске сегодня состоялось торжественное открытие визового центра Испании с участием посла Беларуси во Франции и Испании по совместительству Павла Латушко, посла Испании в Беларуси Игнасио Ибаньеса Рубио и представителей Министерства иностранных дел. Визовый центр Испании будет работать по адресу ул. Кальварийская, 42.

Во время открытия визового центра Павел Латушко отметил, что его работа создаст дополнительные возможности для развития контактов между Испанией и Беларусью, пишет БелТА . В свою очередь начальник отдела Западной Европы МИД Беларуси Алексей Жбанов выразил надежду, что вслед за испанским визовым центром в Беларуси откроется отделение посольства или посольство Испании.

Визовый центр Испании в Беларуси перестал работать осенью 2016-го года. С тех пор белорусские граждане были вынуждены обращаться по визовым вопросам в Генеральное консульство Испании в Москве.

В новом визовом центре начали принимать документы на визу еще до официального открытия – с 30 июня. За две недели здесь были оформлены документы на выдачу около 150 виз. Кроме визового сбора в 60 евро людям нужно оплатить сервисный сбор за обработку документов в 15 евро. Дети до 6 лет освобождаются от уплаты визового сбора, а для детей в возрасте 6-12 лет его размер снижен до 35 евро.