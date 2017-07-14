Лента RSS
Подписаться на ленту
14 июля 2017, пятница, 17:27
+18°C
Завтра +20°C
+18°C
Завтра +20°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,24
14. 07. 2017

В Минске снова открылся визовый центр Испании

Источник фото: БелТА

В Минске сегодня состоялось торжественное открытие визового центра Испании с участием посла Беларуси во Франции и Испании по совместительству Павла Латушко, посла Испании в Беларуси Игнасио Ибаньеса Рубио и представителей Министерства иностранных дел. Визовый центр Испании будет работать по адресу ул. Кальварийская, 42.

Во время открытия визового центра Павел Латушко отметил, что его работа создаст дополнительные возможности для развития контактов между Испанией и Беларусью, пишет БелТА. В свою очередь начальник отдела Западной Европы МИД Беларуси Алексей Жбанов выразил надежду, что вслед за испанским визовым центром в Беларуси откроется отделение посольства или посольство Испании.
 
Визовый центр Испании в Беларуси перестал работать осенью 2016-го года. С тех пор белорусские граждане были вынуждены обращаться по визовым вопросам в Генеральное консульство Испании в Москве.
 
В новом визовом центре начали принимать документы на визу еще до официального открытия – с 30 июня. За две недели здесь были оформлены документы на выдачу около 150 виз. Кроме визового сбора в 60 евро людям нужно оплатить сервисный сбор за обработку документов в 15 евро. Дети до 6 лет освобождаются от уплаты визового сбора, а для детей в возрасте 6-12 лет его размер снижен до 35 евро.
Это Интересно
Беларусь
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

– Мальчик, а давно идет дождь?

– Не знаю, мне всего 6 лет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.