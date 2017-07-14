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14. 07. 2017

Макей: Беларусь хочет сотрудничать с ЕС, но не хочет в него вступать

Источник фото: Sputnik

Беларусь хочет тесно сотрудничать с Европейским союзом, но не хочет в него вступать. Об этом в интервью испанскому изданию El País заявил министр иностранных дел Владимир Макей. Текст интервью появился на сайте внешнеполитического ведомства Беларуси.

По словам министра, Беларусь не жаждет вступления в ЕС, но в то же время хочет тесно сотрудничать с ним. «Это усиливает нашу экономику, и экономический рост позволит укрепить наш суверенитет и политическую независимость», - отметил он. При этом Минск намерен более активно участвовать в работе интеграционных объединений, возникших на постсоветском пространстве, таких как ЕАЭС.
 
«Мы не намерены портить отношения с Россией, потому что это наш союзник и наш главный партнер, но мы хотим, чтобы наша экономика была более диверсифицированной», - отметил Владимир Макей. Так, торговля с Россией составляет почти 52% от объема товарооборота, а на долю ЕС приходится 22,5%.
 
Также глава МИД констатировал, что образ Беларуси в западном общественном мнении меняется.  «Внешне эта ситуация характеризуются международным ухудшением и противоречием между двумя ближайшими к нам славянскими народами; изнутри – положительными изменениями, которые позволили нам перейти на более высокий уровень в наших отношениях с ЕС», - сказал он.
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