Нацбанк: средний размер вклада белоруса в банке - 6,94 тыс. рублей

Средний размер банковского вклада белоруса составляет 6,94 тыс. рублей, что на 40 рублей (0,6%) ниже, чем было в начале 2017 года. Об этом свидетельствуют данные ежеквартального обследования по программе «Знай своего клиента» в отношении срочных банковских вкладов физлиц, сообщили в пятницу в Нацбанке.

По состоянию на 1 апреля на одного вкладчика в Беларуси приходилось 6,94 тыс. рублей.

В среднем один вкладчик-резидент разместил в срочный банковский вклад: в белорусских рублях – 2,6 тыс. рублей, в иностранной валюте – 5,92 тыс. долларов США. Сумма вклада на одного вкладчика-нерезидента составила: в нацвалюте – 11,2 тыс. рублей, в иностранной валюте – 17,79 тыс. долларов США.

За первый квартал 2017 года срочные банковские вклады (депозиты) физических лиц снизились на 0,61 млрд рублей (3,6%) и к 1 апреля составили 16,41 млрд рублей. Вкладчики по-прежнему предпочитают хранить свои сбережения в иностранной валюте. Их удельный вес в общем объеме срочных банковских вкладов (депозитов) составил 80,6%, или 13,22 млрд рублей. Однако по сравнению с предыдущим кварталом их объем снизился в рублевом эквиваленте на 0,8 млрд рублей (5,7%.), тогда как вклады в белорусских рублях увеличились на 0,19 млрд рублей (6,3%).

Среднестатистическим вкладчиком в Беларуси можно считать мужчину в возрасте от 26-60 лет (54% общего объема вкладов всех мужчин), у которого открыт вклад в размере 7,1 тыс. рублей, и женщину старше 55 лет (60,2% общего объема вкладов всех женщин), разместившую в банке в среднем 7 тыс. рублей.

Общее количество счетов, открытых вкладчиками за I квартал уменьшилось на 74 078, или на 3%, и на 1 апреля составило 2 365 993.