В китайском ТЦ появились камеры для "хранения" мужей - фото

В торговом центре Global Harbour в Шанхае (Китай) начали предоставлять посетителям необычную услугу. Здесь появились «камеры хранения» для мужей. Мужчины с удовольствием проводят время в стеклянных капсулах, пока их супруги ходят по магазинам, поскольку внутри них установлены компьютеры с играми.

Как сообщает местное издание Paper , в китайском торговом центре сейчас находятся несколько стеклянных будок, в которых есть стул и компьютер, на котором установлены игры 90-х годов. Пока услуга по «хранению мужей» предоставляется бесплатно, а в будущем планируется ввести небольшую плату, которую можно внести через мобильный телефон. Мужчины, которые побывали в капсуле, назвали идею оригинальной. Однако некоторые из них пожаловались на отсутствие вентилятора или кондиционера, поэтому разработчики могут усовершенствовать будку.