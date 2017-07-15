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15. 07. 2017

Резидентам ПВТ могут разрешить создавать и использовать криптовалюту

В Беларуси резидентам Парка высоких технологий могут разрешить заниматься деятельностью по созданию и использованию цифровых знаков (токенов), например, криптовалюты. Соответствующие предложения обсуждаются в рамках проекта нового Декрета о ПВТ.

Проект активно обсуждается, вносятся предложения, изменяющие и дополняющие его, сообщает портал «Система Юрист». Эксперты предлагают расширить виды деятельности, которыми могут заниматься резиденты ПВТ. Им хотят разрешить заниматься деятельностью с использованием цифровых знаков (токенов): доверительное управление цифровыми знаками, майнинг, создание и предложение для приобретения неограниченному кругу лиц цифровых знаков и т.д.
 
Также резидентам Парка высоких технологий предлагается разрешить использовать в гражданском обороте цифровые знаки, к примеру, криптовалюту. Экспертное сообщество предлагает ввести в гражданский оборот новое средство платежа - цифровой знак (токен). 
 
Отмечается, что для передачи другому лицу прав, которые подтверждаются цифровыми знаками, достаточно передать цифровой знак этому лицу. Кроме того, предлагается не распространять законодательство о ценных бумагах, регулировании банковской и биржевой деятельности на цифровые знаки и деятельность с их использованием.
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