Резидентам ПВТ могут разрешить создавать и использовать криптовалюту

В Беларуси резидентам Парка высоких технологий могут разрешить заниматься деятельностью по созданию и использованию цифровых знаков (токенов), например, криптовалюты. Соответствующие предложения обсуждаются в рамках проекта нового Декрета о ПВТ.

Проект активно обсуждается, вносятся предложения, изменяющие и дополняющие его, сообщает портал «Система Юрист» . Эксперты предлагают расширить виды деятельности, которыми могут заниматься резиденты ПВТ. Им хотят разрешить заниматься деятельностью с использованием цифровых знаков (токенов): доверительное управление цифровыми знаками, майнинг, создание и предложение для приобретения неограниченному кругу лиц цифровых знаков и т.д.

Также резидентам Парка высоких технологий предлагается разрешить использовать в гражданском обороте цифровые знаки, к примеру, криптовалюту. Экспертное сообщество предлагает ввести в гражданский оборот новое средство платежа - цифровой знак (токен).

Отмечается, что для передачи другому лицу прав, которые подтверждаются цифровыми знаками, достаточно передать цифровой знак этому лицу. Кроме того, предлагается не распространять законодательство о ценных бумагах, регулировании банковской и биржевой деятельности на цифровые знаки и деятельность с их использованием.