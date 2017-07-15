В Гомеле кассир банка ошиблась на 1 тыс. рублей. Клиентов ищет милиция

В Гомеле сотрудница одного из банков за день дважды ошиблась, в результате чего клиентам досталась лишняя тысяча рублей (около 500 долларов). Теперь людей, которые воспользовались ошибкой кассира, ищет милиция. Подробности сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

По информации УВД, 4 июля в одном из банков в Гомеле мужчина совершал обмен 95 тысяч российских рублей на белорусские. Кассир ошиблась и выдала ему лишние 800 рублей. Меньше чем через час к ней же подошла женщина, которая попросила продать ей 300 долларов. Кассир вновь ошиблась, и у женщины на руках остались лишние 200 рублей.

Гомельская милиция проводит проверку и ищет этих клиентов. Граждан, которые узнали на видеозаписи этих людей, просят позвонить по телефонам 8 (0232) 75-03-37, +375 (29) 646-42-47 или 102.