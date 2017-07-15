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15. 07. 2017

Начал действовать новый закон о декларировании налогов физлицами

Министерство по налогам и сборам Беларуси Источник фото: Sputnik

С 15 июля 2017 года в Беларуси вступил в силу обновленный закон о декларировании доходов физическими лицами. Теперь налоговые органы могут потребовать от гражданина задекларировать свои доходы и имущество, если его расходы превысили доходы как минимум на 250 базовых величин - 5750 рублей на сегодняшний день.

Проще говоря, если человек потратил на 5750 рублей больше, чем заработал, его могут вызвать в налоговую и потребовать заполнить декларацию о доходах. Документ могут потребовать как за полный прошлый год, так и за предыдущие месяцы этого года. Требование о предоставлении декларации вручается лично под подпись или направляется по почте заказным письмом.
 
Гражданин должен представить пояснения по поводу доходов в течение тридцати дней с момента запроса от налоговой. При отсутствии таких объяснений на сумму превышения расходов над доходами начислят подоходный налог по ставке 16%.
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