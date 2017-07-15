Жертвами нападения на отель в Египте стали две женщины из Германии

Министерство иностранных дел Германии подтвердило факт гибели двух своих граждан в результате нападения мужчины с ножом на отдыхающих в отеле в Хургаде (Египет). Две погибшие туристки являются гражданками Германии, а не Украины, как сообщалось ранее.

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«Теперь у нас есть уверенность в том, что при нападении на туристов в Хургаде погибли две отдыхающие из Германии. В этот трудный момент выражаем глубокие соболезнования их родным и близким», - цитирует ТАСС представителя немецкого внешнеполитического ведомства.

Трагический инцидент на египетском курорте произошел в пятницу, 14 июля. Вооруженный ножом мужчина проник на закрытую территорию отеля и напал на женщин, которые там отдыхали. Две туристки были убиты, еще четверо ранены. Среди пострадавших – граждане России, Чехии и Армении.

Правоохранители оперативно задержали преступника. По предварительным данным, он может страдать психическим заболеванием.