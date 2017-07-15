В Червенском районе столкнулись две фуры и микроавтобус

14 июля на трассе М4 Минск-Могилев в Червенском районе произошла авария с участием двух фур и микроавтобуса. Как сообщили в ГАИ Минской области, водитель тягача Scania отвлекся от управления и врезался в попутный грузовик, а затем столкнулся с микроавтобусом. Пострадала женщина.

ДТП произошло в десятом часу утра в пятницу на 55-м километре трассы М4 в Червенском районе. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ выяснили, что виновником является 29-летний водитель Scania, житель Гродненской области. Мужчина отвлекся от управления и столкнулся с попутной фурой и микроавтобусом Volkswagen.

Пострадала 50-летняя пассажирка VW. У нее диагностировали ушибы и черепно-мозговую травму легкой степени. Женщине оказали медицинскую помощь и отпустили домой.