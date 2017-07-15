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15. 07. 2017

В Беларуси жуки-короеды повредили уже до 4 тыс. гектаров леса

Источник фото: МЧС

Жуки-короеды повредили уже около 4 тысяч гектаров леса в Беларуси. Больше всего от нашествия насекомых пострадали деревья в Гомельской области, где на днях из-за нашествия жука объявили чрезвычайную ситуацию природного характера.

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Заместитель министра лесного хозяйства Леонид Демьяник сообщил, что жуки-короеды пришли в Беларусь из Польши и Украины, пишет TUT.by. В этих странах вредители завелись еще три года назад, и до сих пор там не решили полностью проблему.
 
В Беларуси больше всего пострадали леса в Гомельской и Брестской областях. Также существуют проблемы на юге Могилевской и Минской областей. Минлесхоз рассчитывает справиться с повреждениями до 1 августа, однако нет гарантии, что жуки не продолжат хозяйничать в белорусских лесах. Работники лесхозов сейчас занимаются вырубкой поврежденных деревьев, чтобы остановить распространение вредителей.
 
Жуки-короеды повреждают лишь слабые сосны, здоровые сами справляются с ними, вырабатывая живицу, которая «засмаливает» насекомых. Причиной нашествия вредителей Леонид Демьяник назвал засуху, которая последние три года держалась в Гомельской области. По той причине деревья ослабели и стали подвержены заражению.
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