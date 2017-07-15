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15. 07. 2017

Эксперты Moody’s: рецессия в Беларуси сохранится, но замедлится

Эксперты рейтингового агентства Moody's прогнозируют спад экономики Беларуси в 2017 году, хотя рецессия должна быть слабее, чем в предыдущие два года. Об этом отмечается в пресс-релизе, который был опубликован на сайте агентства.

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Специалисты Moody's считают, что переговоры между Минском и Международным валютным фондом по кредиту прекратятся. По их прогнозам, в 2017 году реальный ВВП Беларуси продолжит падение, но оно будет гораздо слабее, чем в прошлые два года, благодаря возобновлению объемов экспорта нефтепродуктов и восстановлению экономики главного торгового партнера Минска – России.
 
В пресс-релизе отмечается, что Moody’s сохраняет рейтинг Беларуси на уровне Caa1 со стабильным прогнозом. По мнению экспертов агентства, кредитоспособность республики сдерживает постоянная внешняя уязвимость – это демонстрируют малый объем валютных активов и зависимость от зарубежной финансовой поддержки.
 
Однако благодаря выпуску евробондов Беларусь приблизилась к обеспечению достаточного внешнего финансирования. Также властям республики удалось урегулировать конфликт с Россией о стоимости нефти и добиться получения российского кредита в размере до 1 млрд долларов.
 
«Moody's не ожидает, что Беларусь будет и далее искать возможности начать программу с МВФ»,- отмечают в агентстве.
 
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