Эксперты Moody’s: рецессия в Беларуси сохранится, но замедлится

Эксперты рейтингового агентства Moody's прогнозируют спад экономики Беларуси в 2017 году, хотя рецессия должна быть слабее, чем в предыдущие два года. Об этом отмечается в пресс-релизе, который был опубликован на сайте агентства.

Специалисты Moody's считают, что переговоры между Минском и Международным валютным фондом по кредиту прекратятся. По их прогнозам, в 2017 году реальный ВВП Беларуси продолжит падение, но оно будет гораздо слабее, чем в прошлые два года, благодаря возобновлению объемов экспорта нефтепродуктов и восстановлению экономики главного торгового партнера Минска – России.

пресс-релизе отмечается, что Moody’s сохраняет рейтинг Беларуси на уровне Caa1 со стабильным прогнозом. По мнению экспертов агентства, кредитоспособность республики сдерживает постоянная внешняя уязвимость – это демонстрируют малый объем валютных активов и зависимость от зарубежной финансовой поддержки.

Однако благодаря выпуску евробондов Беларусь приблизилась к обеспечению достаточного внешнего финансирования. Также властям республики удалось урегулировать конфликт с Россией о стоимости нефти и добиться получения российского кредита в размере до 1 млрд долларов.

«Moody's не ожидает, что Беларусь будет и далее искать возможности начать программу с МВФ»,- отмечают в агентстве.