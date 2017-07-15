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15. 07. 2017

Макей объяснил, что мешает упрощению визового режима с ЕС

Владимир Макей Источник фото: TUT.by

В субботу, 15 июля, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей рассказал, как идет работа над соглашениями с Евросоюзом по упрощению визового режима. По его словам, есть ряд технических моментов, которые требуют досогласования.

Владимир Макей отметил, что сейчас ведется работа с западными партнерами по этому вопросу. Речь идет о том, чтобы соглашения о реадмиссии и облегчении визового режима были введены вместе, пишет БелТА.
 
Министр рассказал, что сейчас ЕС предлагает внести в эти соглашения моменты, которые «для нас неприемлемы и в определенной мере политизируют их». Он обратил внимание, что в соглашения с другими странами (Россией, Украиной и Молдовой) эти моменты не были внесены. 
 
Ранее в Департаменте по гражданству и миграции МВД заявили, что Беларусь и ЕС могут договориться об упрощении визового режима до конца 2017 года. После подписания соответствующих документов стоимость «шенгена» для белорусов может снизиться до 35 евро.
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