Макей объяснил, что мешает упрощению визового режима с ЕС

Владимир Макей Источник фото: TUT.by Facebook

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В субботу, 15 июля, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей рассказал, как идет работа над соглашениями с Евросоюзом по упрощению визового режима. По его словам, есть ряд технических моментов, которые требуют досогласования.