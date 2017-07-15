Макей объяснил, что мешает упрощению визового режима с ЕС

В субботу, 15 июля, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей рассказал, как идет работа над соглашениями с Евросоюзом по упрощению визового режима. По его словам, есть ряд технических моментов, которые требуют досогласования.
В субботу, 15 июля, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей рассказал, как идет работа над соглашениями с Евросоюзом по упрощению визового режима. По его словам, есть ряд технических моментов, которые требуют досогласования.
– Мальчик, а давно идет дождь?
– Не знаю, мне всего 6 лет.