В тегеранском метро мужчина с ножом ранил пять человек

В субботу, 15 июля, на одной из станций метро в пригороде Тегерана (Иран) неизвестный мужчина с ножом напал на священника. Сотрудники правоохранительных органов подстрелили злоумышленника, пытаясь его задержать. Мужчина скончался в больнице.
В субботу, 15 июля, на одной из станций метро в пригороде Тегерана (Иран) неизвестный мужчина с ножом напал на священника. Сотрудники правоохранительных органов подстрелили злоумышленника, пытаясь его задержать. Мужчина скончался в больнице.
– Мальчик, а давно идет дождь?
– Не знаю, мне всего 6 лет.