В тегеранском метро мужчина с ножом ранил пять человек

В субботу, 15 июля, на одной из станций метро в пригороде Тегерана (Иран) неизвестный мужчина с ножом напал на священника. Сотрудники правоохранительных органов подстрелили злоумышленника, пытаясь его задержать. Мужчина скончался в больнице.

СМИ сообщают, что объектом нападения был именно священнослужитель, однако преступник ранил пять человек – четырех пассажиров и полицейского, который попытался ему помешать. Когда мужчина напал с ножом на свою священника, другие люди попытались защитить его и также получили ранения.

Прибывшие на место происшествия полицейские сделали предупредительные выстрелы в воздух, но преступник проигнорировал их. После этого полиция открыла огонь по самому мужчине, в результате чего он получил огнестрельные ранения и умер в больнице.