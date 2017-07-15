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15. 07. 2017

В тегеранском метро мужчина с ножом ранил пять человек

В субботу, 15 июля, на одной из станций метро в пригороде Тегерана (Иран) неизвестный мужчина с ножом напал на священника. Сотрудники правоохранительных органов подстрелили злоумышленника, пытаясь его задержать. Мужчина скончался в больнице.

СМИ сообщают, что объектом нападения был именно священнослужитель, однако преступник ранил пять человек – четырех пассажиров и полицейского, который попытался ему помешать. Когда мужчина напал с ножом на свою священника, другие люди попытались защитить его и также получили ранения. 
 
Прибывшие на место происшествия полицейские сделали предупредительные выстрелы в воздух, но преступник проигнорировал их. После этого полиция открыла огонь по самому мужчине, в результате чего он получил огнестрельные ранения и умер в больнице.
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