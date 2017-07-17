В Китае вооруженный ножом напал на посетителей супермаркета

В минувшие выходные в Китае вооруженный ножом мужчина совершил нападение на посетителей супермаркета WalMart. Прежде чем полицейские задержали преступника, он успел ранить девять человек и убить двоих, сообщают мировые информагентства.

Инцидент произошел 16 июля в городе Шэньчжэнь, который находится на юге Китая. Мужчина вооружился ножом и напал на посетителей супермаркета WalMart. До того, как на место происшествия прибыли сотрудники полиции, злоумышленник успел ранить девять человек и убить двоих. При задержании он активно сопротивлялся, поэтому полиции пришлось применить к нему грубую силу.

В настоящий момент неизвестно, почему китаец устроил резню в супермаркете. По предварительным данным, он страдает психическим расстройством.