Лента RSS
Подписаться на ленту
17 июля 2017, понедельник, 12:11
+21°C
Завтра +21°C
+21°C
Завтра +21°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,24
17. 07. 2017

В Китае вооруженный ножом напал на посетителей супермаркета

В минувшие выходные в Китае вооруженный ножом мужчина совершил нападение на посетителей супермаркета WalMart. Прежде чем полицейские задержали преступника, он успел ранить девять человек и убить двоих, сообщают мировые информагентства.

Инцидент произошел 16 июля в городе Шэньчжэнь, который находится на юге Китая. Мужчина вооружился ножом и напал на посетителей супермаркета WalMart. До того, как на место происшествия прибыли сотрудники полиции, злоумышленник успел ранить девять человек и убить двоих. При задержании он активно сопротивлялся, поэтому полиции пришлось применить к нему грубую силу.
 
В настоящий момент неизвестно, почему китаец устроил резню в супермаркете. По предварительным данным, он страдает психическим расстройством.
Это Интересно
Криминал
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Доктор, спасибо! Вы так здорово прооперировали моего мужа... это вам!
- Да нет, ну что вы...
- Берите, берите.
- Не нужно, ну куда...
- А мне куда эту ногу девать? Давайте, забирайте!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.