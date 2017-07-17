Архиепископа БАПЦ впустили в Беларусь после вмешательства МИД

У архиепископа Белорусской автокефальной православной церкви Святослава Логина возникли проблемы при въезде из Украины в Беларусь. Пограничники отказались впускать его в страну, и только после вмешательства Министерства иностранных дел священнослужитель смог пересечь границу.
В ночь на 15 июля глава БАПЦ ехал на автобусе на съезд белорусов мира. На погранпереходе «Новая Гута» священника высадили из транспортного средства и поставили в его паспорт штамп о запрете въезда на территорию Беларуси, не объяснив причину отказа.
Информацию об этом инциденте озвучили на съезде белорусов мира в Минске, на котором присутствовал министр иностранных дел Владимир Макей, передает БелаПАН
. В этот же день Святославу Логину позвонили из МИД и сообщили, что он может въехать в Беларусь. По словам священнослужителя, пограничники удивились, увидев его снова, но пропустили.