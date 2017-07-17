Лента RSS
Подписаться на ленту
17 июля 2017, понедельник, 12:12
+21°C
Завтра +21°C
+21°C
Завтра +21°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,24
17. 07. 2017

Архиепископа БАПЦ впустили в Беларусь после вмешательства МИД

У архиепископа Белорусской автокефальной православной церкви Святослава Логина возникли проблемы при въезде из Украины в Беларусь. Пограничники отказались впускать его в страну, и только после вмешательства Министерства иностранных дел священнослужитель смог пересечь границу.

В ночь на 15 июля глава БАПЦ ехал на автобусе на съезд белорусов мира. На погранпереходе «Новая Гута» священника высадили из транспортного средства и поставили в его паспорт штамп о запрете въезда на территорию Беларуси, не объяснив причину отказа.
 
Информацию об этом инциденте озвучили на съезде белорусов мира в Минске, на котором присутствовал министр иностранных дел Владимир Макей, передает БелаПАН. В этот же день Святославу Логину позвонили из МИД и сообщили, что он может въехать в Беларусь. По словам священнослужителя, пограничники удивились, увидев его снова, но пропустили.
Это Интересно
Религия
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Доктор, спасибо! Вы так здорово прооперировали моего мужа... это вам!
- Да нет, ну что вы...
- Берите, берите.
- Не нужно, ну куда...
- А мне куда эту ногу девать? Давайте, забирайте!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.