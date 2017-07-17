Киновидеопрокат: в Беларуси не планируется показывать фильм "Крым"

17 июля в столичном Киновидеопрокате объяснили, почему в кинотеатрах показывают трейлер российского фильма «Крым», что вызвало негодование со стороны Украины. Заместитель генерального директора предприятия Андрей Разжевайкин сообщил, что в Беларуси не собираются показывать картину режиссера Алексея Пиманова .

По его словам, фильм «Крым» не планировали показывать в Беларуси. Трейлер демонстрировался в кинотеатрах, поскольку он идет в обязательном пакете роликов с еще одним российским фильмом - «Блокбастер». Прокатчики не могут отказаться от трансляции тизера киноленты, поскольку у них есть обязательства перед дистрибьюторами при показе другой картины.

«Мы не планировали показывать этот фильм, в планах его никогда не было», - заявил Андрей Разжевайкин в комментарии Sputnik

Ранее стало известно, что посольство Украины направило в МИД Беларуси ноту из-за показа трейлера «Крыма».

Драматический фильм «Крым» должен выйти в прокат в сентябре этого года. В нем рассказывается история о любви молодого жителя Севастополя и журналистки из Киева на фоне событий крымской весны 2014 года.