В СК опровергли слухи об освобождении владельца такси "Алмаз"

Управление Следственного комитета по Минску продолжает расследовать уголовное дело в отношении директора ООО «Такси Алмаз 7788» Виктора Пузикова. «Информация к вопросу о недавних «слухах» о том, что Пузикова освободили из-под стражи. Без возмещения ущерба сложно об этом говорить», - сообщила сегодня представитель СК Беларуси Юлия Гончарова.

Виктор Пузиков продолжает находиться под стражей, мера пресечения в отношении него не менялась. Ему предъявили обвинение по ч.2 ст.243 УК Беларуси (уклонение от уплаты налогов).

Как ранее сообщал Телеграф, владелец столичной службы такси «Алмаз 7788» получал от водителей наличные деньги, которые не отражал в бухгалтерских отчетах. Это позволило уменьшить тарифы и занять доминирующие позиции на рынке такси в Минске.

По предварительным данным, сумма ущерба составила около 1,5 млн рублей, или около 745 тыс. долларов. Следователи принимают меры к возмещению ущерба.