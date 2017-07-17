ЧП в турецком парке аттракционов: мужчина погиб, трое детей ранены

Вечером в воскресенье, 16 июля, в турецком городе Кыршехир в парке развлечений произошло ЧП: на аттракционе «Гусеница» вагонетка с детьми упала с пятиметровой высоты прямо на мужчину. Он получил тяжелые травмы и скончался на месте, еще трое детей были травмированы, передают информагентства.

По предварительным данным, 43-летний мужчина посадил на аттракцион своего ребенка и стал наблюдать рядом. Внезапно вагонетка, которая находилась на высоте около 5 метров, на повороте сошла с рельсов и задавила мужчину. Троих детей, включая шестилетнего сына погибшего, госпитализировали в больницу.

После случившегося парк аттракционов временно закрыли. Сообщается, что сотрудники полиции задержали двух сотрудников парк - менеджера и оператора «Гусеницы».