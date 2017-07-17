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17. 07. 2017

Госконтроль выявил недостатки в работе ЖКХ в Гродненской области

Инспекторы Госконтроля выявили недостатки в работе предприятий жилищно-коммунального хозяйства в Гродненской области. Как сообщили сегодня в комитете, проведенные проверки показали, у организаций ЖКХ имеется ряд проблем и остаются резервы по снижению затрат.

В частности, контролеры установили, что в Гродненской области порядка 470 километров тепловых сетей эксплуатируется сверх нормативного срока, но даже запланированные объемы замены сетей в регионе не выполняются. В прошлом году было заменено всего 47 километров теплосетей (56% от запланированного объема). 
 
Также при проверках вскрылись факты сверхнормативного расхода топливно-энергетических ресурсов. За 2016 год организациями ЖКХ за счет прибыли отнесены расходы по сверхнормативному расходу тепловой и электрической энергии на общую сумму 927 тыс. рублей. Массовые нарушения установлены при хранении топлива – практически везде дрова лежали под открытым небом даже при наличии навесов. 
 
Кроме того, инспекторы обнаружили факты завышения себестоимости оказанных услуг населению, незаконного получения субсидий, неэффективного использования имущества (в Волковысском, Лидском, Вороновском, Островецком и Ошмянском ЖКХ, «Гродноводоканале» и «Слонимском водоканале). Организации ЖКХ закупали оборудование и товарно-материальные ценности по завышенным ценам, не обеспечивали своевременность реализации инвестиционных проектов и вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества.
 
Не принимали меры по контролю за использованием бюджетных денег при строительно-монтажных работах. Так, в Вороновском ЖКХ и Гродненском городском ЖКХ завышалась стоимость выполненных работ.
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