Белстат: в первом полугодии ВВП Беларуси вырос на 1%

По предварительной оценке, в первом полугодии 2017 года валовой внутренний продукт Беларуси увеличился на 1% и составил 47,3 млрд рублей. Об этом в понедельник,17 июля, сообщили в Национальном статистическом комитете.

В январе-июне индекс-дефлятор ВВП по отношению к аналогичному периоду 2016 года составил 107%. Также в Белстате привели данные о производстве сельскохозяйственной и промышленной продукции, о финансовых результатах работы организаций и работе транспорта в первом полугодии.

Так, в январе-июне хозяйствах всех категорий производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 5,3 млрд рублей, что на 0,8% ниже, чем было годом ранее. Сельскохозяйственные организации произвели продукции на 5 млрд рублей – на 0,1% меньше по сравнению с таким же периодом 2016 года.

Объем промышленного производства составил 43,3 млрд рублей (рост на 6,1%). В 11 из 13 отраслей обрабатывающей промышленности объем промышленного производства превысил уровень первого полугодия прошлого года. Наибольший прирост наблюдался в производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки (на 21,2%), производстве изделий из дерева и бумаги; полиграфической деятельности и тиражировании записанных носителей информации (на 17,2%), производстве химических продуктов (на 16,8%).

Что касается работы транспорта, за шесть месяцев 2017 года организации и ИП перевезли 209,4 млн тонн грузов (рост на 2,3%). Грузооборот составил 64,8 млрд тонно-километров и увеличился на 4,9%. Услугами пассажирского транспорта в первом полугодии воспользовалось 984 млн человек - на 5,1% меньше уровня января-июня прошлого года.

Кроме того, в первом полугодии рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг составила 9,5%, рентабельность продаж – 7,6%. По данным на 1 июня дебиторская задолженность составила 30,7 млрд рублей (просроченная – 7,1 млрд рублей), кредиторская задолженность - 40,9 млрд рублей (просроченная – 7 млрд рублей).