В Островецком районе на чердаке дома нашли труп мужчины

В одной из деревень Островецкого района на чердаке дома нашли труп мужчины с видимыми телесными повреждениями. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», о чем сегодня сообщили в управлении Следственного комитета по Гродненской области.
В одной из деревень Островецкого района на чердаке дома нашли труп мужчины с видимыми телесными повреждениями. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», о чем сегодня сообщили в управлении Следственного комитета по Гродненской области.
- Доктор, спасибо! Вы так здорово прооперировали моего мужа... это вам!
- Да нет, ну что вы...
- Берите, берите.
- Не нужно, ну куда...
- А мне куда эту ногу девать? Давайте, забирайте!