В Островецком районе на чердаке дома нашли труп мужчины

В одной из деревень Островецкого района на чердаке дома нашли труп мужчины с видимыми телесными повреждениями. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», о чем сегодня сообщили в управлении Следственного комитета по Гродненской области.

Тело 46-летнего мужчины обнаружили на чердаке дома вечером 14 июля. Прибывшие на вызов медработники констатировали его смерть. Сотрудники Следственного комитета осмотрели дом и придомовую территорию, опросили проживавших в нем граждан и других жителей деревни.

Они установили, что мужчина погиб от рук 23-летнего жителя соседней деревни. Во время совместного распития спиртных напитков между ними возникла ссора, во время которой парень сильно избил оппонента. От полученных повреждений мужчина скончался.

Подозреваемого задержали. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за грабеж, умышленное причинение легкого телесного повреждения и насилие в отношении сотрудника милиции.