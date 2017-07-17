ДТП в Кобринском районе: один человек погиб и шесть пострадали

В минувшее воскресенье,16 июля, на трассе М1 в Кобринском районе один человек погиб и шесть пострадали в ДТП с участием фуры и легкового автомобиля Citroen. Подробности случившегося озвучили сегодня в ГАИ Брестской области.

Известно, что за рулем автопоезда находился 28-летний житель Калининграда. Он ехал в сторону Минска. Неподалеку от деревни Перки фура врезалась в попутный автомобиль Citroen, который остановился перед пешеходным переходом, пропуская женщину. От сильного удара легковушку сбила 60-летнюю местную жительницу – она скончалась в больнице.

48-летнего водителя Citroen и его пассажиров забрали в больницу. Всего в легковом автомобиле находилось шесть человек, в том числе трое детей (10, 12 и 13 лет), которые ехали на заднем сиденье и не были пристегнуты.