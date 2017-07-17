ДТП в Кобринском районе: один человек погиб и шесть пострадали

В минувшее воскресенье,16 июля, на трассе М1 в Кобринском районе один человек погиб и шесть пострадали в ДТП с участием фуры и легкового автомобиля Citroen. Подробности случившегося озвучили сегодня в ГАИ Брестской области.
новость
новость
В минувшее воскресенье,16 июля, на трассе М1 в Кобринском районе один человек погиб и шесть пострадали в ДТП с участием фуры и легкового автомобиля Citroen. Подробности случившегося озвучили сегодня в ГАИ Брестской области.
- Доктор, спасибо! Вы так здорово прооперировали моего мужа... это вам!
- Да нет, ну что вы...
- Берите, берите.
- Не нужно, ну куда...
- А мне куда эту ногу девать? Давайте, забирайте!