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17. 07. 2017

ДТП в Кобринском районе: один человек погиб и шесть пострадали

Источник фото: ГАИ Бреста и Брестской области

В минувшее воскресенье,16 июля, на трассе М1 в Кобринском районе один человек погиб и шесть пострадали в ДТП с участием фуры и легкового автомобиля Citroen. Подробности случившегося озвучили сегодня в ГАИ Брестской области.

Известно, что за рулем автопоезда находился 28-летний житель Калининграда. Он ехал в сторону Минска. Неподалеку от деревни Перки фура врезалась в попутный автомобиль Citroen, который остановился перед пешеходным переходом, пропуская женщину. От сильного удара легковушку сбила 60-летнюю местную жительницу – она скончалась в больнице.
 
48-летнего водителя Citroen и его пассажиров забрали в больницу. Всего в легковом автомобиле находилось шесть человек, в том числе трое детей (10, 12 и 13 лет), которые ехали на заднем сиденье и не были пристегнуты.
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Аварии, ДТП
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