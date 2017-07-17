Украинка решила утаить от белорусских таможенников $115 тыс. и лишилась их

Украинка решила утаить от белорусских таможенников 115 тысяч долларов и лишилась денег. Незаконное перемещение через границу крупной суммы незадекларированной валюты выявили в пункте таможенного оформления «Верхний Теребежов», сообщили в Брестской таможне.

15 июля женщина ехала в качестве пассажирки микроавтобуса Mercedes-Benz из Беларуси в Украину. Она заявила об отсутствии товаров и наличных денежных средств, подлежащих декларированию.

Однако во время досмотра в ее вещах нашли пакет с бумажными конвертами, в которых было более 1,1 млн российских рублей, более 50 тысяч евро и 39 тысяч долларов. Общая сумма незадекларированной валюты составила более 115 тысяч долларов.

Сотрудники таможни изъяли валюту, а ее владелицу задержали. В отношении украинки возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда». Ей грозит штраф, или ограничение свободы от двух до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок.