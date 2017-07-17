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17. 07. 2017

Нацбанк Беларуси создал информационную сеть по технологии блокчейн

Национальный банк Беларуси Источник фото: Telegraf.by

В Беларуси появилась информационная сеть по технологии блокчейн, которую можно использовать для решения широкого спектра банковских и небанковских задач. Ее создал Национальный банк, о чем отмечается в сообщении на официальном сайте ведомства.

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В Нацбанке сообщили, что сеть блокчейн будет практически внедрена в рамках банковской системы страны. Владельцем удостоверяющего узла сети блокчейн может стать любой банк либо небанковская кредитно-финансовая организация. Администратором сети блокчейн в банковской системе является Расчетный центр Национального банка. 
 
«В целом создан саморегулирующийся механизм управления и развития белорусского сегмента сети блокчейн с использованием Совета нодов (владельцев удостоверяющих узлов), члены которого имеют равные права»,- уточнили в главном банке страны.
 
Первым примером использования сети блокчейн в банковской системе Беларуси стала возможность передачи сведений о выданной банковской гарантии. Банки уже  в ближайшее время смогут воспользоваться такой возможностью согласно постановлению Нацбанка №279. Оно предусматривает включение технологии блокчейн в механизм передачи информации о банковских гарантиях. 
 
Следующим этапом станет внедрение технологии блокчейн на рынке ценных бумаг. Белорусская валютно-фондовая биржа планирует использовать блокчейн для ведения реестра операций с ценными бумагами на биржевом и внебиржевом рынках, заявили в Нацбанке.
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