Нацбанк Беларуси создал информационную сеть по технологии блокчейн

В Беларуси появилась информационная сеть по технологии блокчейн, которую можно использовать для решения широкого спектра банковских и небанковских задач. Ее создал Национальный банк, о чем отмечается в сообщении на официальном сайте ведомства.

смотрите также Резидентам ПВТ могут разрешить создавать и использовать криптовалюту

В Нацбанке сообщили, что сеть блокчейн будет практически внедрена в рамках банковской системы страны. Владельцем удостоверяющего узла сети блокчейн может стать любой банк либо небанковская кредитно-финансовая организация. Администратором сети блокчейн в банковской системе является Расчетный центр Национального банка.

«В целом создан саморегулирующийся механизм управления и развития белорусского сегмента сети блокчейн с использованием Совета нодов (владельцев удостоверяющих узлов), члены которого имеют равные права»,- уточнили в главном банке страны.

Первым примером использования сети блокчейн в банковской системе Беларуси стала возможность передачи сведений о выданной банковской гарантии. Банки уже в ближайшее время смогут воспользоваться такой возможностью согласно постановлению Нацбанка №279. Оно предусматривает включение технологии блокчейн в механизм передачи информации о банковских гарантиях.

Следующим этапом станет внедрение технологии блокчейн на рынке ценных бумаг. Белорусская валютно-фондовая биржа планирует использовать блокчейн для ведения реестра операций с ценными бумагами на биржевом и внебиржевом рынках, заявили в Нацбанке.