Число пострадавших от турфирмы "Калипсо Тур" выросло до 70 человек

В Минске сотрудники правоохранительных органов продолжают проверку по заявлениям граждан на ООО «Калипсо Тур» и ИП «Борздый Е.Г.». Количество пострадавших клиентов турфирмы выросло до 70 человек, сообщила представитель Октябрьского РУВД Минска Эвелина Марковская.

Кроме того, в милицию обратились представители двух юридических лиц. Сумма ущерба, причиненного туристам, составляет более 158 тысяч рублей, о чем ранее уже сообщал Телеграф.

Люди, которые заключали договор с турфирмой «Калипсо Тур» и ИП «Борздый Е.Г.», могут обращаться в Октябрьское РУВД Минска по телефонам 8(017) 239-64-73, 8(017) 226-21-05, 8(029) 562-76-93.