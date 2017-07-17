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17. 07. 2017

Число пострадавших от турфирмы "Калипсо Тур" выросло до 70 человек

Источник фото: gomel.today

В Минске сотрудники правоохранительных органов продолжают проверку по заявлениям граждан на ООО «Калипсо Тур» и ИП «Борздый Е.Г.». Количество пострадавших клиентов турфирмы выросло до 70 человек, сообщила представитель Октябрьского РУВД Минска Эвелина Марковская.

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Кроме того, в милицию обратились представители двух юридических лиц. Сумма ущерба, причиненного туристам, составляет более 158 тысяч рублей, о чем ранее уже сообщал Телеграф.
 
Люди, которые заключали договор с турфирмой «Калипсо Тур» и ИП «Борздый Е.Г.», могут обращаться в Октябрьское РУВД Минска по телефонам 8(017) 239-64-73, 8(017) 226-21-05, 8(029) 562-76-93.
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