Недовольные уплотнением минчане пожаловались Лукашенко

Недовольные уплотнением минчане пожаловались президенту Александру Лукашенко. Активисты передали Администрацию президента открытое обращение к белорусскому лидеру с просьбой проконтролировать ситуацию с градостроением в Минске.
Недовольные уплотнением минчане пожаловались президенту Александру Лукашенко. Активисты передали Администрацию президента открытое обращение к белорусскому лидеру с просьбой проконтролировать ситуацию с градостроением в Минске.
- Доктор, спасибо! Вы так здорово прооперировали моего мужа... это вам!
- Да нет, ну что вы...
- Берите, берите.
- Не нужно, ну куда...
- А мне куда эту ногу девать? Давайте, забирайте!