Недовольные уплотнением минчане пожаловались Лукашенко

Недовольные уплотнением минчане пожаловались президенту Александру Лукашенко. Активисты передали Администрацию президента открытое обращение к белорусскому лидеру с просьбой проконтролировать ситуацию с градостроением в Минске.

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В коллективном обращении, под которым подписались участники 20 инициативных групп, отмечается, что градостроительная политика мэрии ведет к эскалации социального напряжения, необдуманным тратам бюджетных средств и росту недовольства горожан. Активисты попросили создать рабочую группу, которая изучит целесообразность уплотнения застройки Минска.

Также они указали, что разработка проектов развития территорий столицы происходит без учета общественного мнения горожан, их интересов и потребностей. Администрация президента приняла обращение. Его копии поступили также в Совет министров и Мингорисполком.