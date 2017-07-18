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18. 07. 2017

Более 10 млн человек посмотрели премьеру 7-го сезона "Игры престолов"

Премьера первой серии седьмого сезона фантастического сериала «Игра престолов» установили мировой рекорд по просмотрам на телеканале HBO. В первый день ее посмотрели более 10 миллионов человек, сообщает Deadline.

В понедельник, 17 июля, сайт телеканала НВО даже на некоторое время перестал работать из-за огромного количества посетителей, желающих посмотреть дебютную серию «Игры престолов» под названием Dragonstone («Драконий камень»).
 
Всего премьерную серию нового сезона в первые сутки после ее выхода посмотрели 10,1 млн зрителей. Таким образом, «Игре престолов» удалось побить собственный рекорд, установленный во время трансляции последней серии прошлого сезона. Тогда ее посмотрели 8,8 млн человек.
 
Известно, что вторая серия седьмого сезона «Игры престолов» выйдет 23 июля.
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