Более 10 млн человек посмотрели премьеру 7-го сезона "Игры престолов"

Премьера первой серии седьмого сезона фантастического сериала «Игра престолов» установили мировой рекорд по просмотрам на телеканале HBO. В первый день ее посмотрели более 10 миллионов человек, сообщает Deadline.
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Премьера первой серии седьмого сезона фантастического сериала «Игра престолов» установили мировой рекорд по просмотрам на телеканале HBO. В первый день ее посмотрели более 10 миллионов человек, сообщает Deadline.
- Доктор, спасибо! Вы так здорово прооперировали моего мужа... это вам!
- Да нет, ну что вы...
- Берите, берите.
- Не нужно, ну куда...
- А мне куда эту ногу девать? Давайте, забирайте!