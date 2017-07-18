Солист Depeche Mode сфотографировался с врачами минской больницы

Утром 18 июля из 9-й городской клинической больнице Минска выписали солиста Depeche Mode Дэйва Гаана. Перед уходом музыкант сфотографировался на память с врачами и медсестрами столичного медучреждения.

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Вчера вечером поклонники Depeche Mode узнали печальную новость: солист Дэйв Гаан серьезно отравился и попал в больницу, поэтому запланированный концерт на «Минск-Арене» отменили. Всю ночь музыкант лежал под капельницами, а утром во вторник его уже выписали в удовлетворительном состоянии.

По словам сотрудников 9-й больницы, Дэйв Гаан лежал в обычной палате и не предъявлял завышенных требований к врачам или медицинскому обслуживанию. «Вел себя как обычный пациент», - отметили в медучреждении. Перед тем, как покинуть больницу, он сфотографировался с медиками. Этот снимок появился на белорусской фан-странице группы в Instagram.