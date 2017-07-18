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18. 07. 2017

Depeche Mode выступят в Киеве, судьба минского концерта еще решается

Концерт легендарной британской группы Depeche Mode в Киеве, запланированный на 19 июля на сцене НСК "Олимпийский", состоится, поскольку состояние Дэйва Гаана улучшилось. Об этом сегодня сообщили на официальной странице коллектива в Facebook. Решение по поводу несостоявшегося выступления в Минске будет принято в течение нескольких ближайших дней.

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"Группа с нетерпением будет ждать следующих шоу в европейском летнем туре и будет рада увидеть всех фанатов в Киеве завтра, в Варшаве в пятницу и в Клуж в воскресенье", - отмечается в сообщении.
 
Также участники группы Depeche Mode заявили, что решение о возможном переносе концерта в Минске будет принято в течение ближайших дней. "Спасибо Вам за всю вашу поддержку и добрые пожелания прошлой ночью и этим утром", - написали они.
 
Напомним, концерт британцев в Минске отменили за час до его начала. Причиной стала внезапная госпитализация в столичную больницу Дейва Гаана. Сегодня утром его выписали.
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