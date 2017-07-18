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18. 07. 2017

Турфирма «Калипсо Тур» начала возвращать деньги клиентам

Минская турфирма «Калипсо Тур» начала возвращаться деньги клиентам после того, как они не сумели попасть на отдых за границу и написали заявления в милицию. При этом речь о массовых выплатах пока не идет – свои деньги получили обратно лишь несколько человек. Об этом сегодня сообщили в сюжете на телеканале «Беларусь 1».

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По последним данным столичной милиции, пострадавших уже насчитывается более 70 человек. Сумма ущерба составляет около 158 тысяч рублей, или около 80 тысяч долларов по нынешнему курсу. Помимо обычных граждан, в милицию с заявлениями на ООО «Калипсо Тур» и ИП «Борздый Е. Г.» также обратились представители двух юридических лиц.
 
«Так сложилось, что люди пришли в один день и подняли шум. На следующий день у нас в офисе собралось порядка 20 человек с просьбой расторгнуть договор. Естественно, выплатить и ежесекундно расторгнуть договор мы не можем, тем более по некоторым турам предусмотрены штрафы. Мы им сказали, что не можем ничего сделать, обращайтесь в милицию. В тот же день и начали поступать заявления», - сообщила в интервью телеканалу директор турфирмы.
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