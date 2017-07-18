Турфирма «Калипсо Тур» начала возвращать деньги клиентам

Минская турфирма «Калипсо Тур» начала возвращаться деньги клиентам после того, как они не сумели попасть на отдых за границу и написали заявления в милицию. При этом речь о массовых выплатах пока не идет – свои деньги получили обратно лишь несколько человек. Об этом сегодня сообщили в сюжете на телеканале «Беларусь 1».

смотрите также Число пострадавших от турфирмы "Калипсо Тур" выросло до 70 человек По последним данным столичной милиции, пострадавших уже насчитывается более 70 человек. Сумма ущерба составляет около 158 тысяч рублей, или около 80 тысяч долларов по нынешнему курсу. Помимо обычных граждан, в милицию с заявлениями на ООО «Калипсо Тур» и ИП «Борздый Е. Г.» также обратились представители двух юридических лиц. «Так сложилось, что люди пришли в один день и подняли шум. На следующий день у нас в офисе собралось порядка 20 человек с просьбой расторгнуть договор. Естественно, выплатить и ежесекундно расторгнуть договор мы не можем, тем более по некоторым турам предусмотрены штрафы. Мы им сказали, что не можем ничего сделать, обращайтесь в милицию. В тот же день и начали поступать заявления», - сообщила в интервью телеканалу директор турфирмы.