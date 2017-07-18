Витебский аэропорт впервые организует чартерные рейсы в Египет, которые продлятся до 9 января 2018 года. Об этом сегодня рассказал начальник Витебского филиала «Белаэронавигация» Сергей Рурис.

По его словам, чартерные рейсы из Витебска в Хургаду будет осуществляться с 21 сентября этого года по 9 января следующего. Для организации полетов национальный авиаперевозчик «Белавиа» выделил самолеты Boeing 737-800, на которых могут одновременно лететь до 200 пассажиров.

Самолеты будут летать из Витебска в Египет по заказу туристического агентства Tez Tour. Сейчас из аэропорта в Витебске отправляются чартерные рейсы в Турцию и Болгарию, решается вопрос организации авиаперелетов в Черногорию.