Лента RSS
Подписаться на ленту
18 июля 2017, вторник, 15:30
+21°C
Завтра +22°C
+21°C
Завтра +22°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,25
18. 07. 2017

Витебский аэропорт впервые организует чартерные рейсы в Египет

Витебский аэропорт впервые организует чартерные рейсы в Египет, которые продлятся до 9 января 2018 года. Об этом сегодня рассказал начальник Витебского филиала «Белаэронавигация» Сергей Рурис.

По его словам, чартерные рейсы из Витебска в Хургаду будет осуществляться с 21 сентября этого года по 9 января следующего. Для организации полетов национальный авиаперевозчик «Белавиа» выделил самолеты Boeing 737-800, на которых могут одновременно лететь до 200 пассажиров.
 
Самолеты будут летать из Витебска в Египет по заказу туристического агентства Tez Tour. Сейчас из аэропорта в Витебске отправляются чартерные рейсы в Турцию и Болгарию, решается вопрос организации авиаперелетов в Черногорию.
Это Интересно
Беларусь
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Доктор, спасибо! Вы так здорово прооперировали моего мужа... это вам!
- Да нет, ну что вы...
- Берите, берите.
- Не нужно, ну куда...
- А мне куда эту ногу девать? Давайте, забирайте!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.