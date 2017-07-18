Витебский аэропорт впервые организует чартерные рейсы в Египет, которые продлятся до 9 января 2018 года. Об этом сегодня рассказал начальник Витебского филиала «Белаэронавигация» Сергей Рурис.
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Витебский аэропорт впервые организует чартерные рейсы в Египет, которые продлятся до 9 января 2018 года. Об этом сегодня рассказал начальник Витебского филиала «Белаэронавигация» Сергей Рурис.
- Доктор, спасибо! Вы так здорово прооперировали моего мужа... это вам!
- Да нет, ну что вы...
- Берите, берите.
- Не нужно, ну куда...
- А мне куда эту ногу девать? Давайте, забирайте!