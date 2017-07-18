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18. 07. 2017

В Березе девушка "припарковалась" внутри хлебной лавки и сбежала

Источник фото: ГАИ Бреста и Брестской области

В Березе 23-летняя девушка за рулем автомобиля Mazda врезалась в торговый павильон «Хлебная лавка» на минирынке и скрылась с места происшествия. На следующий день она пришла с повинной в ГАИ, но в состоянии алкогольного опьянения. Подробности сообщили сегодня в ГАИ Брестской области.

ДТП произошло около 18:20 в прошлое воскресенье, 16 июля, на улице Северный Городок в Березе. Молодая девушка-водитель Mazda при заезде на парковку неправильно выбрала скорость движения и протаранила торговый павильон, оказавшись внутри него. После этого она убежала, оставив в машине спящего 28-летнего приятеля.
 
На следующее утро виновница сама пришла в отделение ГАИ. Она объяснила, что испугалась наказания, поскольку в феврале 2017 года уже лишилась водительских прав за пьяное вождение. При этом во время визита к инспекторам девушка была в нетрезвом виде. Медосвидетельствование показало у нее 0,9 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе.
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