Белстат: реальные доходы белорусов снизились на 1,2%

В январе-мае 2017 года в Беларуси реальные располагаемые денежные доходы населения снизились на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом во вторник сообщили Телеграфу в Национальном статистическом комитете.

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По данным Белстата, оплата труда занимает 61,6% в общем объеме денежных доходов, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и т.п.) – 24,7%, доходы от предпринимательской и другой деятельности, приносящей доход, – 8,1%, доходы от собственности и иные доходы – 5,6%.

Реальными располагаемыми денежными доходами являются доходы за вычетом налогов и сборов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.