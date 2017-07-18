Белстат: реальные доходы белорусов снизились на 1,2%

В январе-мае 2017 года в Беларуси реальные располагаемые денежные доходы населения снизились на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом во вторник сообщили Телеграфу в Национальном статистическом комитете.
В январе-мае 2017 года в Беларуси реальные располагаемые денежные доходы населения снизились на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом во вторник сообщили Телеграфу в Национальном статистическом комитете.
- Доктор, спасибо! Вы так здорово прооперировали моего мужа... это вам!
- Да нет, ну что вы...
- Берите, берите.
- Не нужно, ну куда...
- А мне куда эту ногу девать? Давайте, забирайте!