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18. 07. 2017

В Каменецком районе двухлетняя девочка выпала из окна 5-го этажа

В Каменецком районе двухлетняя девочка выпала из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, и попала в реанимацию. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства выпадения ребенка.

В управлении Следственного комитета по Брестской области сообщили, что несчастный случай произошел утром 17 июля. Мать ненадолго оставила малышку одну в спальне, где было приоткрыто окно. Когда она вернулась в комнату, девочки уже не было. Женщина выбежала на улицу и увидела, что ее дочь лежит под окнами дома.
 
Ребенка экстренно госпитализировали в больницу, его состояние оценивается как крайне тяжелое.Следователи проводят проверку по этому факту.  Назначена судебно-медицинская экспертиза.
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