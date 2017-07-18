В Каменецком районе двухлетняя девочка выпала из окна 5-го этажа

В Каменецком районе двухлетняя девочка выпала из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, и попала в реанимацию. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства выпадения ребенка.

В управлении Следственного комитета по Брестской области сообщили, что несчастный случай произошел утром 17 июля. Мать ненадолго оставила малышку одну в спальне, где было приоткрыто окно. Когда она вернулась в комнату, девочки уже не было. Женщина выбежала на улицу и увидела, что ее дочь лежит под окнами дома.

Ребенка экстренно госпитализировали в больницу, его состояние оценивается как крайне тяжелое.Следователи проводят проверку по этому факту. Назначена судебно-медицинская экспертиза.