Минобороны ответило депутату по поводу переноса парада за город

Министерство обороны Беларуси ответило депутату нижней палаты парламента Анне Канопацкой по поводу переноса парада за пределы Минска. В подписанном министром Андреем Равковым письме отмечается, что парад за городом обойдется дороже, чем в самом Минске.

Кроме того, в Минобороны считают, что перенос военного парада за пределы Минска «вызовет крайне негативную реакцию со стороны ветеранов Великой отечественной войны, Вооруженных Сил и граждан, подавляющее большинство из которых настроены патриотически и поддерживают традицию проведения военных парадов в столице Беларуси».

В военном ведомстве обратили внимание, что перенос парада за пределы Минска приведет не только к увеличению затрат на его подготовку, но и к снижению зрелищности и эмоционального эффекта ввиду неудобств, связанных с доставкой людей и отрывом от других мероприятий праздника.

Также в письме указано, что власти города предпринимают все возможные меры по минимизации неудобств во время его тренировки и проведения парада. Решение о целесообразности, месте, времени и формате военного парада принимает президент Беларуси.

Анна Конопацкая на своей странице в Facebook написала, что ее такой ответ в полной мере не устроил. Она призвала представителей госорганов, подготавливающих ответы на обращения, отвечать по существу: