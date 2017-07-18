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18. 07. 2017

Минобороны ответило депутату по поводу переноса парада за город

Министерство обороны Беларуси ответило депутату нижней палаты парламента Анне Канопацкой по поводу переноса парада за пределы Минска. В подписанном министром Андреем Равковым письме отмечается, что парад за городом обойдется дороже, чем в самом Минске.

Кроме того, в Минобороны считают, что перенос военного парада за пределы Минска «вызовет крайне негативную реакцию со стороны ветеранов Великой отечественной войны, Вооруженных Сил и граждан, подавляющее большинство из которых настроены патриотически и поддерживают традицию проведения военных парадов в столице Беларуси».
 
В военном ведомстве обратили внимание, что перенос парада за пределы Минска  приведет не только к увеличению затрат на его подготовку, но и к снижению зрелищности и эмоционального эффекта ввиду неудобств, связанных с доставкой людей и отрывом от других мероприятий праздника.
 
Также в письме указано, что власти города предпринимают все возможные меры по минимизации неудобств во время его тренировки и проведения парада. Решение о целесообразности, месте, времени и формате военного парада принимает президент Беларуси.
 
Анна Конопацкая на своей странице в Facebook написала, что ее такой ответ в полной мере не устроил. Она призвала представителей госорганов, подготавливающих ответы на обращения, отвечать по существу:
 
«На двух страницах уважаемый министр объясняет мне важность парадов, их значимость, традиции проведения в других странах и пр. Но я же об этом не спрашивала, а вносила совершенно конкретное и обоснованное предложение! Я не против парадов в городах, но против использования военной техники на улицах городов. Тем более, когда на репетиции случаются серьезные инциденты, и танк сносит деревья и столбы»
 
 
 
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