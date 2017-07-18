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18. 07. 2017

Лукашенко назначил нового председателя Госкомвоенпрома

Новым председателем Государственного военно-промышленного комитета Беларуси стал генерал-майор Олег Двигалев. Соответствующий указ подписал сегодня, 18 июля, глава государства Александр Лукашенко.

В президентской пресс-службе уточнили, что одновременно с этим Олег Двигалев освобожден от должности командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил Беларуси. Он занял должность главы Госкомвоенпрома Сергея Гурулева, который был уволен по соглашению сторон в июне этого года.
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