Лукашенко назначил нового председателя Госкомвоенпрома

Новым председателем Государственного военно-промышленного комитета Беларуси стал генерал-майор Олег Двигалев. Соответствующий указ подписал сегодня, 18 июля, глава государства Александр Лукашенко.
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Новым председателем Государственного военно-промышленного комитета Беларуси стал генерал-майор Олег Двигалев. Соответствующий указ подписал сегодня, 18 июля, глава государства Александр Лукашенко.
- Доктор, спасибо! Вы так здорово прооперировали моего мужа... это вам!
- Да нет, ну что вы...
- Берите, берите.
- Не нужно, ну куда...
- А мне куда эту ногу девать? Давайте, забирайте!