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18. 07. 2017

Пранкер, снявший на сцене "Евровидения" штаны, отделался штрафом

Украинский пранкер и журналист Виталий Седюк, который оголил свой зад на сцене «Евровидения-2017», получил за свою выходку штраф в размере 8500 гривен (около 327 долларов). Такое наказание ему назначил сегодня Днепропетровский суд Киева, сообщают украинские СМИ.

Во время судебного заседания Виталий Седюк извинился перед певицей Джамалой и заявил, что в его поступке не было криминала. Государственный обвинитель просил наказать хулигана общественными работами.
 
Виталий Седюк отличился тем, что во время финала «Евровидения» в Киеве выбежал на сцену с флагом Австралии и неожиданно снял штаны. Через несколько секунд его уже скрутила охрана. В отношении журналиста было возбуждено уголовное дело за хулиганство, санкция которой предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы сроком до трех лет. Так что мужчина получили еще мягкое наказание.
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Украина
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