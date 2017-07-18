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18. 07. 2017

Белоруски заняли 3-е место на ЧЕ по современному пятиборью

18 июля в Минске стартовал чемпионат Европы по современному пятиборью. В первый день турнира белоруски Екатерина Орел и Татьяна Халдоба выиграли «бронзу» - в женской эстафете.

Белорусские спортсменки заняли четвертое место в плавании и пятое – в фехтовании. Затем они стали первыми в конном спорте (конкур) и набрали после трех видов программы 806 очков, уступая 23 очка россиянкам Алисе Фахрутдиновой и Анне Буряк. Перед комбинацией (бег и стрельба) белоруски занимали второе место.
 
По итогам соревнований Екатерина Орел и Татьяна Халдоба заняли 3-е место, заработав 1339 очков. На первом месте оказались Лена Шонеборн и Анника Шлеу из Германии, на второй – россиянки.
 
Завтра на чемпионате Европы по современному пятиборью пройдет мужская эстафета. Беларусь будут представлять Александр Повпе и Николай Гаяновский.
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