Белоруски заняли 3-е место на ЧЕ по современному пятиборью

18 июля в Минске стартовал чемпионат Европы по современному пятиборью. В первый день турнира белоруски Екатерина Орел и Татьяна Халдоба выиграли «бронзу» - в женской эстафете.

Белорусские спортсменки заняли четвертое место в плавании и пятое – в фехтовании. Затем они стали первыми в конном спорте (конкур) и набрали после трех видов программы 806 очков, уступая 23 очка россиянкам Алисе Фахрутдиновой и Анне Буряк. Перед комбинацией (бег и стрельба) белоруски занимали второе место.

По итогам соревнований Екатерина Орел и Татьяна Халдоба заняли 3-е место, заработав 1339 очков. На первом месте оказались Лена Шонеборн и Анника Шлеу из Германии, на второй – россиянки.

Завтра на чемпионате Европы по современному пятиборью пройдет мужская эстафета. Беларусь будут представлять Александр Повпе и Николай Гаяновский.