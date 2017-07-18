Белоруски заняли 3-е место на ЧЕ по современному пятиборью

18 июля в Минске стартовал чемпионат Европы по современному пятиборью. В первый день турнира белоруски Екатерина Орел и Татьяна Халдоба выиграли «бронзу» - в женской эстафете.
18 июля в Минске стартовал чемпионат Европы по современному пятиборью. В первый день турнира белоруски Екатерина Орел и Татьяна Халдоба выиграли «бронзу» - в женской эстафете.
- Доктор, спасибо! Вы так здорово прооперировали моего мужа... это вам!
- Да нет, ну что вы...
- Берите, берите.
- Не нужно, ну куда...
- А мне куда эту ногу девать? Давайте, забирайте!