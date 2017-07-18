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18. 07. 2017

В БГУ средний конкурс на бюджет превысил 2 человека на место‍

В Белорусском государственном университете средний конкурс на дневную бюджетную форму обучения превысил два человека на место. Всего на дневные бюджетные места от абитуриентов поступило более 4400 заявлений при плане приема в 2164 человек, сообщили 18 июля в пресс-службе вуза.

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17 июля завершился прием документов на бюджетную форму обучения и специальности платной формы, по которым нужно сдавать внутренние экзамены.
 
Подводя итоги вступительной кампании нынешнего года, в БГУ отметили, что у 51,4% абитуриентов суммарный результат составляет выше 300 баллов. 92 абитуриента, подавшие документы в БГУ, получили на централизованном тестировании 100 балов, у 6 человек два стобалльных результата.
 
Самый высокий конкурс среди бюджетников в БГУ наблюдается на специальность «коммуникативный дизайн» - 27,5 человека на место.  
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