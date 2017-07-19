В Минске судят бывшего зампреда Беларусбанка, получившего взятки на $200 тыс.

19 июля в суде Центрального района города Минска начался процесс по уголовному делу бывшего заместителя председателя Беларусбанка Геннадия Господарика, который попался при получении взятки в 14 тыс. долларов. Ему предъявлено обвинение в получении взятки, злоупотреблении властью или служебными полномочиями.

Также будут судить и заместителя директора департамента - начальника управления кассового обслуживания департамента по работе с ценностями Беларусбанка. Ему предъявлено обвинение в получение и даче взятки, злоупотреблении служебными полномочиями.

Защитники подсудимых ходатайствовали о закрытом процессе, но суд не увидел для этого основания. Как сообщил государственный обвинитель, в материалах дела фигурируют шесть эпизодов получения Господариком взяток. Общая сумма незаконных вознаграждений составила более 200 тыс. долларов, передает TUT.by

Самой крупной взяткой бывшего топ-менеджера Беларусбанка были 90 тыс. долларов, которые он получил от предпринимателя Александра Бучнева. За вознаграждение Геннадий Господарик обещал оказать содействие компании в заключении договора на закупку средств автоматизации — более 200 сортировщиков банкнот.