Лента RSS
Подписаться на ленту
19 июля 2017, среда, 12:45
+21°C
Завтра +23°C
+21°C
Завтра +23°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,25
19. 07. 2017

В Минске судят бывшего зампреда Беларусбанка, получившего взятки на $200 тыс.

Источник фото: TUT.by

19 июля в суде Центрального района города Минска начался процесс по уголовному делу бывшего заместителя председателя Беларусбанка Геннадия Господарика, который попался при получении взятки в 14 тыс. долларов. Ему предъявлено обвинение в получении взятки, злоупотреблении властью или служебными полномочиями.

Также будут судить и заместителя директора департамента - начальника управления кассового обслуживания департамента по работе с ценностями Беларусбанка. Ему предъявлено обвинение в получение и даче взятки, злоупотреблении служебными полномочиями. 
 
Защитники подсудимых ходатайствовали о закрытом процессе, но суд не увидел для этого основания. Как сообщил государственный обвинитель, в материалах дела фигурируют шесть эпизодов получения Господариком взяток. Общая сумма незаконных вознаграждений составила более 200 тыс. долларов, передает TUT.by.
 
Самой крупной взяткой бывшего топ-менеджера Беларусбанка были 90 тыс. долларов, которые он получил от предпринимателя Александра Бучнева. За вознаграждение Геннадий Господарик обещал оказать содействие компании в заключении договора на закупку средств автоматизации — более 200 сортировщиков банкнот.
Это Интересно
Коррупция
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Доктор, спасибо! Вы так здорово прооперировали моего мужа... это вам!
- Да нет, ну что вы...
- Берите, берите.
- Не нужно, ну куда...
- А мне куда эту ногу девать? Давайте, забирайте!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.