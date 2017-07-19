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19. 07. 2017

ЕРИП присоединился к инфосети Беларуси по технологии блокчейн

Источник фото: "АиФ"

ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «Единое расчетное информационное пространство» (ЕРИП) одним из первых присоединилось к информационной сети банковской системы Беларуси, создаваемой на основе технологии блокчейн. 19 июля заместитель председателя организации Наталья Штевнина сообщила, что все технические работы уже завершены.

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«Для пользователей и участников системы это означает полную безопасность в обмене информацией, так как блокчейн исключает одностороннее изменение любых данных внутри информационной сети», - отметила она.
 
Также Наталья Штевнина рассказала, что использование новых технологий и создание на базе ЕРИП высокотехнологичной платформы в банковской и финансовой сфере обозначено в Стратегии развития ЕРИП на 2017-2019 годы. Поэтому логично, что ЕРИП является владельцем удостоверяющих узлов в информационной сети блокчейн.
 
В дальнейшем компания собирается применять технологию блокчейн в работе межбанковской системы идентификации, пишет БелТА.
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