В Минске неадекватный мужчина размахивал ножом и пытался порезать столб

В минувшую пятницу, 14 июля, в Минске на остановке общественного транспорта в районе площади Бангалор неадекватный мужчина размахивал ножом и пытался порезать столб, а также конфликтовал с окружающими людьми. Они позвонили в службу 102 и помогли милиционерам задержать опасного пешехода. Подробнее об инцидент сообщили сегодня в МВД Беларуси.

Сообщение о неизвестном мужчине с ножом на автобусной остановке поступило в милицию около полуночи. На его задержание отправились майор милиции Андрей Паскин и прапорщик милиции Сергей Шалоха. Они проверяли сотрудников, когда дежурный по городу передал информацию о вооруженном мужчине в районе площади Бангалор.

Когда приехали на место происшествия, хулигана на остановке уже не было. Они решили разделиться: один отправился за нарушителем пешком, второй поехал на машине. Прохожие подсказывали пешему офицеру направление, в котором пытался скрыться нарушитель, и вскоре его задержали возле торгового центра «Европа». Хулиганом оказался житель Солигорска, 1977 г.р., который находился в явном алкогольном и наркотическом опьянении. При задержании мужчина пытался оказать сопротивление.

«Хочется отметить и поблагодарить небезразличных минчан. Именно их внимательность и участие способствовали поимке нарушителя», - отметил Андрей Паскин и добавил, что злоумышленника помогла задержать молодая семейная пара, которая следила за ним и информировала о его местонахождении.