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19. 07. 2017

В Беларуси хотят запретить продавать алкоголь людям до 21 года

Белорусские медики предлагают увеличить возраст, с которого человек может покупать алкогольные напитки, с 18 до 21 года. На сегодняшней пресс-конференции в Минске замдиректора РНПЦ психического здоровья Сергей Осипчик заявил, что нужно снижать доступность крепкого алкоголя и ужесточить в отношении него акцизную политику.

«Мы выходили раньше и будем еще раз выходить с предложением поднять возраст запрета продажи алкоголя с 18 лет до 21 года», - отметил Сергей Осипчик. Однако, по его словам, с этой инициативой есть определенные сложности. Например, возникает вопрос: почему в 18 лет молодой человек может служить в армии, но не может купить алкоголь?
 
Также представитель РНПЦ психического здоровья указал на необходимость ограничения доступности алкоголя в качестве профилактики алкоголизма. Он настаивает на том, чтобы снизить акцизы пиво и одновременно с этим увеличить акцизы на алкоголь крепостью более 40 градусов. Сергей Осипчик привел в пример опыт Финляндии, где соотношение акцизов на крепкие алкогольные напитки и пиво составляет 1 к 16. «У нас, по данным специалистов, 1 к 1,3», - уточнил он.
 
Телеграф напоминает, что в последнем докладе ВОЗ Беларусь заняла второе место в мире по количеству употребляемого алкоголя - 15 литров спирта на человека в год. Однако, по данным Министерства здравоохранения Беларуси, среднестатистический белорус выпивает 8,9 л алкоголя в год.
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