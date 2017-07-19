Совмин пересмотрел нормы потребления ЖКУ для безналичных субсидий

Белорусское правительство пересмотрело нормативы потребления некоторых жилищно-коммунальных услуг для получения безналичных жилищных субсидий с учетом отопительного сезона. Это предусмотрено постановлением Совмина №535 от 18.07.2017 года.

Теперь норматив на техобслуживание лифта увеличится с 0,6911 до 1,19 рубля в месяц на одного человека. Норма потребления электроэнергии для работы лифтов вырастет с 0,26 рубля до 0,47 рубля в месяц на человека.

Норматив по потреблению на газоснабжение и снабжение сжиженным углеводородным газом из колонки остается без изменений. Однака есть нюанс: его будут применять в отопительный период - с 15 октября по 15 апреля. Прежним остается и норматив потребления по теплоснабжению - 0,026 гигакалорий на 1 кв. м. общей площади жилья. Он также будет действовать в отопительный сезон, пишет TUT.by

При этом отмечается, что пересчитывать субсидии не будут, если отопительный сезон затянется и будет более длительным, чем рассчитанный норматив. Постановление №535 вступает в силу после опубликования.

Безналичные жилищные субсидии начали действовать в Беларуси с октября прошлого года. Они предоставляются гражданам, которые тратят на оплату ЖКУ более 20% доходов в городской или 15% в сельской местности. Субсидии идут на оплату основных видов жилищно-коммунальных услуг.