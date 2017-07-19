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19. 07. 2017

В Беларуси хотят повысить возраст продажи алкоголя до 21 года

19 июля стало известно, что в Беларуси предлагается увеличить возраст продажи алкоголя до 21 года. Об инициативе запретить продажу спиртных напитков людям младше 21 года сегодня рассказал заместитель директора Республиканского научно-практического центра психического здоровья Сергей Осипчик.

На сегодняшний день в Беларуси покупать алкоголь можно с 18-ти лет. Представитель РНПЦ отметил, что Минздрав и ранее выступал с предложением поднять возраст запрета продажи алкоголя до 21 года. Однако, по словам Сергея Осипчика, с данной инициативой есть определенные трудности. Например, возникает вопрос: почему в 18 лет молодой человек может служить в армии, но не может купить алкоголь?
 
В последнем докладе Всемирной организации здравоохранения Беларусь заняла 2-е место в мире по количеству употребляемого алкоголя - 15 литров спирта на человека в год. Однако у нашего Минздрава иные сведения: среднестатистический белорус выпивает 8,9 л алкоголя в год.
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