В Беларуси хотят повысить возраст продажи алкоголя до 21 года

19 июля стало известно, что в Беларуси предлагается увеличить возраст продажи алкоголя до 21 года. Об инициативе запретить продажу спиртных напитков людям младше 21 года сегодня рассказал заместитель директора Республиканского научно-практического центра психического здоровья Сергей Осипчик.

На сегодняшний день в Беларуси покупать алкоголь можно с 18-ти лет. Представитель РНПЦ отметил, что Минздрав и ранее выступал с предложением поднять возраст запрета продажи алкоголя до 21 года. Однако, по словам Сергея Осипчика, с данной инициативой есть определенные трудности. Например, возникает вопрос: почему в 18 лет молодой человек может служить в армии, но не может купить алкоголь?