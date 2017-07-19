Китайский легкоатлет обогнал истребитель на стометровке - видео

30-летний китайский легкоатлет Чжан Пэймэн устроил соревнование с реактивным истребителем четвертого поколения Chengdu J-10 и поразил интернет-пользователей. Молодой человек сумел обогнать самолет на стометровой дистанции. Видеофакт этого события появился на YouTube.

На видеозаписи запечатлен забег спортсмена рядом с истребителем Chengdu J-10, набирающим скорость перед взлетом. Вначале Чжан Пэймэн и военный самолет двигались примерно с одинаковой скоростью. Однако перед самой финишной чертой спортсмену удалось вырваться вперед и победить.

Чжан Пэймэн является победителем Азиатских игр и призером чемпионата мира по легкой атлетике в составе сборной Китая. Ему принадлежит рекорд Китая на дистанции 100 метров, который был установлен на чемпионате мира 2013-го года, - ровно 10 секунд.