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19. 07. 2017

В 2018 году в России с туристов начнут взимать курортный сбор

Со следующего года в России с туристов начнут взимать плату за пользование курортной инфраструктурой. Сегодня, 19 июля, депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении законопроект о введении курортного сбора. Он будет действовать четыре с половиной года – с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022-го.

Как сообщают российские СМИ, с туристов будут взимать сбор, если они захотят отдохнуть в Краснодарском, Алтайском, Ставропольском краях и в Крыму. Его нужно будет оплачивать с мая следующего года. Предполагается, что в 2018 году размер курортного сбора составит до 50 российских рублей в сутки. Затем его могут увеличить до 100 рублей.
 
Туристам нужно будет внести плату не позднее момента выезда с места отдыха. Причем платить за отдых придется не только иностранцам, но и самим россиянам.Также в проекте закона предусмотрены категории граждан, которых освободят от сбора. Это ветераны, Герои труда, России, СССР, инвалиды I и II группы и те, кто их сопровождает, малоимущие семьи.
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Россия
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