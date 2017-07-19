В Бресте бесправник на Opel сбил двух детей на велосипеде

В Бресте двое детей, которые ехали на велосипеде по улице Жукова, попали под колеса Opel. Легковым автомобилем управлял 60-летний местный житель, ранее лишенный водительского удостоверения. Об этом сообщили 19 июля в региональном управлении ГАИ.

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ДТП произошло сегодня днем. Водитель Opel ехал по улице Жукова, когда 10-летняя девочка на велосипеде решила пересечь проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Она не спешилась и проявила невнимательность, в результате чего произошло столкновение.

Девочка получила травмы и была доставлена в больницу. Пятилетний мальчик, которого она перевозила на раме велосипеда, отделался испугом.