В Бресте бесправник на Opel сбил двух детей на велосипеде

В Бресте двое детей, которые ехали на велосипеде по улице Жукова, попали под колеса Opel. Легковым автомобилем управлял 60-летний местный житель, ранее лишенный водительского удостоверения. Об этом сообщили 19 июля в региональном управлении ГАИ.
В Бресте двое детей, которые ехали на велосипеде по улице Жукова, попали под колеса Opel. Легковым автомобилем управлял 60-летний местный житель, ранее лишенный водительского удостоверения. Об этом сообщили 19 июля в региональном управлении ГАИ.
Сказали или работать, или увольняться. Неприятненький расклад.