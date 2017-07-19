Начинается суд над минчанином, в которого на Новый год выстрелил милиционер

Утром 27 июля в суде Московского района Минска начнется рассмотрение уголовного дела в отношении минчанина, в которого на Новый год выстрелил милиционер. Мужчине предъявлено обвинение по ч.2 ст.363 Уголовного кодекса (сопротивление сотруднику органов внутренних дел).

Заседание начнется в 10:30, уточнила помощник суда Московского района Минска София Осмоловская. Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы. Ранее Телеграф сообщал подробности этой истории . В новогоднюю ночь милиционер приехал в квартиру на проспекте Любимова после жалобы соседей на громкую музыку. Между пьяным хозяином и правоохранителем произошла драка, которая закончилась госпитализацией обоих мужчин. Дебошира отвезли в больницу с огнестрельными ранениями, а у сотрудника милиции диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Минчанина взяли под стражу прямо в реанимации, а после выписки из больницы перевезли в СИЗО.