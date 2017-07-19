Зиссеру запретили петь в самолете "Белавиа" - ответ авиакомпании

Белорусский бизнесмен Юрий Зиссер рассказал, что ему с женой Юлией Чернявской запретили петь в самолете «Белавиа». Представители авиакомпания прокомментировали сегодня эту ситуацию и рассказали, в каких случаях они приветствуют пение на борту, а в каких это делать нежелательно.

написал на своей странице в Facebook, что ему и его супруге запретили петь на борту самолета «Белавиа», когда они три недели назад летели во Львов. По его словам, перед посадкой они начали петь с украинцами песни. Внезапно «к нам через весь салон прилетела бортпроводница, заявила, что мы нарушаем общественный порядок, и потребовала прекратить пение: якобы мы мешаем людям». Сегодня основатель портала tut.by Юрий Зиссерна своей странице в Facebook, что ему и его супруге запретили петь на борту самолета «Белавиа», когда они три недели назад летели во Львов. По его словам, перед посадкой они начали петь с украинцами песни. Внезапно «к нам через весь салон прилетела бортпроводница, заявила, что мы нарушаем общественный порядок, и потребовала прекратить пение: якобы мы мешаем людям».

«Мы возразили, что никто из пассажиров не протестует, самолет все равно уже садится, голос пилота всех разбудил, а о том, что в самолете нельзя петь - нигде не написано. Увы, не возымело действия: "Вы нарушаете общественный порядок!" Слегка подпортили настроение и никому не сделали лучше, зато ПАРАДАК», - отметил Юрий Зиссер.

Вечером компания «Белавиа» ответила по поводу этой ситуации на странице в Facebook. В авиакомпании приветствуют пение на борту лишь в некоторых случаях: это канун общенационального праздника, с вами летят люди, которыми вы гордитесь, день рождения маленького пассажира или предложение руки и сердца.

В «Белавиа» обратили внимание, что пассажиров попросят перестать петь во время взлета или посадки самолета, а также если «в ваши оценки в караоке верите только вы», или если «при лихом запеве вы видите бегущую к вам из другого конца самолета стюардессу», или «даже если ваши друзья настойчиво твердят, что уже сто раз так делали в поезде из Пуховичи в Бобруйск под гитару».